Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Politic al USR PLUS, intrunit sambata la București, a votat o rezoluție privind reanalizarea de cel puțin doua ori pe ani a condițiilor și deciziilor necesare pentru funcționarea coaliției de guvernare. USR PLUS susține in continuare coaliția, chiar daca parte din angajamentele asumate de…

- Senatorul Irineu Darau a declarat, sâmbata, la prezentarea candidaturii sale la presedintia USR PLUS ca termenul care descrie prezenta formatiunii la guvernare este acela de "balama", adaugând ca trebuie recuperat "proiectul din mâinile unor gasti acaparatoare conduse…

- Dan Barna iși lanseaza, vineri seara, candidatura pentru președinția USR PLUS. In cadrul evenimentului, ce va incepe la ora 19.00, va fi prezentata și echipa care-l susține. Recent, intr-un interviu pentru TVR, acesta a explicat de ce crede ca membrii USR PLUS ar trebui sa-l voteze pe el: „In momentul…

- Senatorul USR Irineu Darau si-a anuntat, joi, candidatura la presedintia USR PLUS, mentionand ca este convins ca, daca Dan Barna va fi presedinte al formatiunii inca patru ani si virtual candidat la prezidentiale, sansele partidului pentru alegerile din 2024 sunt foarte putine. „Candidez pentru presedintia…

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS, a anuntat luni seara ca va candida la conducerea formatiunii si si-a exprimat increderea ca vor exista si alte persoane care sa se inscrie in competitia pentru sefia partidului. „O sa candidez, o sa candidam amandoi (si Dan Barna – n.r.) si o sa facem tot ce e mai…

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS, a anuntat luni seara ca va candida la conducerea formatiunii si si-a exprimat increderea ca vor exista si alte persoane care sa se inscrie in competitia pentru sefia partidului. „O sa candidez, o sa candidam amandoi (si Dan Barna – n.r.) si o sa facem tot ce e mai…

- Dacian Ciolos, copresedinte USR PLUS alaturi de Dan Barna, a declarat, luni, ca va candida la conducerea formatiunii si si-a exprimat increderea ca vor exista si alte persoane care sa se inscrie in competitia pentru sefia partidului, potrivit Agerpres . „O sa candidez, o sa candidam amandoi (si Dan…