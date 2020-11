Stiri pe aceeasi tema

- Conform sursei citate Danut Lupu este internat la spitalul din Colentina, pentru ca la Matei Bals nu mai erau locuri disponibile. Informatia a fost confirmata de sotia fostului fotbalist, Mihaela. In varsta de 53 de ani, Lupu a avut probleme serioase in 2016, atunci cand a fost internat la ATI: a suferit…

- Vestea trista a fost facuta publica miercuri de jurnalistul Dan Filoti, pe site-ul We Love Sport. Conform declaratiilor sotiei lui Danut Lupu, Mihaela, fostul fotbalist a fost transportat initial la spitalul Matei Bals, dar acolo nu mai existau locuri libere, asa ca a fost redirectionat catre…

- ​Nationala de handbal masculin a României a fost învinsa joi, în deplasare, de reprezentativa Suediei, cu scorul de 33-30 (20-12), în meci contând pentru grupa a 8-a a preliminariilor CE2022, potrivit News.ro.Principalii marcatori tricolori au fost Dumitru 6 goluri,…

- Potrivit mediilor locale, companiile aeriene rusești au primit permisiunile necesare pentru zboruri regulate catre 24 de țari, Agenția Federala de Transport Aerian de la Moscova a emis , la randul sau, ordinele necesare in acest sens. Lista include acele țari cu care transportul aerian nu a fost inca…

- Echipele CSM Oradea si Steaua si-au aflat, marti, adversarii in turul preliminar LEN Champions League la polo – editia 2020/21, potrivit news.ro.Echipa de polo CSM Oradea a fost repartizata in cadrul Grupei B2, alaturi de Vouliagmeni (Grecia), AN Brescia (Italia) si Enka Istanbul (Turcia).Citește…

- Flick și Denisa Hodișan traiesc de mai mult timp o frumoasa poveste de dragoste, iar in ultimul weekend din aceasta vara, cei doi s-au casatorit pe o plaja din Creta, Grecia. Evenimentul a fost unul restrans și discret, nici macar nașii nu au știut ce ce va intampla. „La inceput am crezut ca este o…

- "Turcia va lua ceea ce ii revine de drept in Marea Neagra, Marea Egee si Marea Mediterana (...) Nu vom face absolut nicio concesie in legatura cu ceea ce ne apartine", a spus presedintele turc. Acesta a subliniat faptul ca nu se va da in laturi de la a face "tot ce este necesar". "Pentru asta,…

- Directorul sportiv Rufo Collado anunta, prin intermediul site-ului oficial, transferul mijlocasului Vlad Achim la Dinamo Bucuresti pentru urmatoarele doua sezoane competitionale.Ultima oara la Viitorul Constanta, Vlad Achim (31 de ani) a început fotbalul la juniorii clubului Farul Constanta…