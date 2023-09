Daniela Crudu iși ține fanii la curent cu fiecare activitate pe care o desfașoara in viața de zi cu zi alaturi de fiica ei. Așa a facut și de aceasta data, moment in care, fosta asistenta de la Antena 1 a postat o imagine cu micuța Daiana. Cele doua s-au fotografiat in incinta unei clinici.