Daniel Zamfir, nouă funcție: Încep audierile celor care fac abuz ”Incepand de maine, voi fi din nou președintele Comisiei economice a Senatului. De saptamana viitoare incep audierile celor care fac abuz de putere economica in Romania”, a anunțat Daniel Zamfir. Amintim ca Senatul și-a inceput sesiunea cu doar cinci grupuri parlamentare, dupa ce grupul PMP s-a desfiintat in luna iunie, ca urmare a migrarii unor parlamentari catre alte formatiuni politice si scaderea sub numarul minim de 7 senatori alesi pe listele aceluiasi partid necesar pentru existenta unui grup. Liderul grupului PSD este si in aceasta sesiune Serban Nicolae. Din conducerea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, l-a acuzat vineri pe predecesorul sau John Kerry ca actioneaza in vederea subminarii active a actualei politici americane fata de Iran, transmit dpa si EFE, preluate de Agerpres.

- Provincia siriana Idlib ''nu trebuie sa se transforme intr-o baie de sange'', a declarat marti secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, cerand Rusiei, Iranului si Turciei sa faca totul pentru a proteja civilii, informeaza AFP. ''Combaterea terorismului nu-i absolva…

- Vlad Alexandrescu spune ca este mandru ca este liderul grupului senatorilor USR, care au votat impotriva revizuirii Constitutiei pentru redefinirea familiei, pentru ca sunt unele momente cand in fata populismului este nevoie ca unii politicieni si

- "Sunt mandru ca sunt liderul grupului de senatori USR, unde toti cei 13 senatori au votat impotriva modificarii constitutiei astazi! Am fost singurul partid care a avut curajul sa voteze astfel. Sunt unele momente cand in fata populismului este nevoie ca unii politicieni si partide sa aleaga calea cea…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca in doua-trei saptamani va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate „lucrurile cum nu se asteapta nimeni”. Afirmatia vine in contextul scrisorii deschise trimisa, vineri, de Gabriela Firea membrilor PSD. „Ca…

- SUA si India au inceput joi, la New Delhi, o runda de discutii pentru consolidarea relatiilor politice si din domeniul securitatii, cele doua parti sperand sa ajunga la un acord privind sporirea vanzarilor de arme americane catre tara sud-asiatica, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Secretarul…

- Secretarul de stat in Ministerul Agriculturii Daniel Botanoiu a anuntat miercuri, la Buzau, ca daunatorul tuta absoluta, care afecteaza culturile de legume, isi face simtita prezenta in trei judete si le-a cerut legumicultorilor sa aplice procedura curativa de combatere, pentru ca altfel exista riscul…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall va participa, in perioada 20-22 iunie a.c., la Summit-ul SelectUSA, la invitatia organizatorilor, Administratia SUA. Evenimentul va avea loc in Statele Unite ale Americii, la Washington D.C. Reuniunea reprezinta cel mai important eveniment dedicat investitiilor organizat…