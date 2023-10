Stiri pe aceeasi tema

- Traficul se desfașoara cu și mai mare dificultate in București odata cu inchiderea circulației pe Podul Grant. Principala legatura dintre Sectorul 1 și Sectorul 6 este in reabilitare pana la primavara, insa primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, ii cere primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, sa…

- Prima unitate de pompieri, construita de catre comunitatea Sectorului 4 și singura realizata in București in ultimii 32 de ani, a fost data astazi in folosința, in prezența primarului Sectorului 4, Daniel Baluța, a prim-ministrului Marcel Ciolacu și a șefului Departamentului pentru Situații de Urgența,…

- Dupa fiecare tragedie, guvernul anunța reglementari. De data aceasta, dupa explozia de la Crevedia, premierul Marcel Ciolacu a ordonat echipelor din prefecturile din toata țara sa controleze in profunzime benzinariile GPL. O sedința importanta care are loc, luni dimineața, la sediul Prefecturii Capitalei,…

- In urma unei discutii cu primarul Sectorului 5 din Capitala, Ciolacu a aflat ca sunt aici 11 statii GPL care nu au autorizatii de constructie. Marcel Ciolacu a precizat ca un astfel de control a fost facut in Sectorul 5 al Capitalei, iar in urma controlului a reiesit ca sunt 11 statii GPL fara autorizatii.…

- Un angajat al stației GPL fuma in timp ce se alimentau cisternele cu gaz petrolier lichefiat, iar in urma unor scapari de gaze ar fi inceput incendiul. Apoi au urmat exploziile, susțin surse din cadul salvatorilor. La ora 23, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca victimele exploziilor…

- Premierii Ucrainei și Romaniei, Denis Șmihal, respectiv Marcel Ciolacu, se intalnesc, vineri, la București. Surse politice au declarat pentru MEDIAFAX ca Șmihal este deja in Romania și se indreapta spre Capitala.

- V. Stoica Membrii Biroului Permanent Județean al Partidului Social Democrat – Filiala Prahova au decis, miercuri seara, in unanimitate, sa inițieze procedura de revocare din funcție a vicepreședintelui USR al Consiliului Județean Prahova, Cristian Apostol. De asemenea, in cadrul aceleiași ședințe de…

- Presedintele PSD Sector 1, Florin Manole, a anunțat vineri, 28 iulie, ca social-democrații vor boicota ședinta Consiliului Local, deoarece primarul USR, Clotilde Armand, vrea sa creasca suma platita firmei de salubrizare Romprest, in contextul in care Sectorul 1 este „cel mai murdar din București”.„Tupeu…