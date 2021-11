Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Ioana Ene Dogioiu susține intr-un editorial ca președintele Klaus Iohannis ar trebui suspendat și demis: "Este principalul vinovat pentru drama actuala. Poporul acesta nu mai are niciun motiv sa-i plateasca salariul și privilegiile, paltonul și crosa de golf". „(...) Acum, cand…

- Unele vedete caștiga lunar sume de bani la care unii doar viseaza. In timp ce mulți se plang de pensii, se pare ca exista persoane care se bucura de venituri frumoase. Iata cat caștiga unii dintre cei mai cunoscuți oameni din țara in fiecare luna: Monica Tatoiu Ajunsa la 64 de ani, Monica Tatoiu poate…

- Consider vaccinurile un mare triumf al științei moderne și sunt consternat când îi vad pe cei care contesta știința moderna, susține profesorul Daniel Daianu. Potrivit acestuia, exista un curent puternic împotriva științei moderne, așa cum exista împotriva vaccinurilor. „Sunt…

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea, a declarat duminica seara, la Realitatea Plus, ca in penitenciar "a fost ca in iad", ca i s-au ascultat telefoanele si ca a avut "un regim preferential negativ". "In penitenciar a fost ca in iad. Din pacate, sistemul penitenciar din Romania este gandit gresit…

- Delia nu mai are nevoie de prezentare, fiind una dintre cele mai cunoscute artiste din Romania. Vedeta iși bucura fanii cu fel de fel de apariții extravagante la Antena 1, așa ca mulți s-au intrebat cați bani primește aceasta din partea postului de televiziune. Ce salariu are Delia la X Factor. Suma…

- Fermierii romani risca sa nu mai beneficieze de subvenții, din 2023, daca Ministerul Agriculturii nu scrie noul Plan Național Strategic Fermierii romani risca sa nu mai beneficieze de subvenții incepand din 2023, daca Ministerul Agriculturii nu se grabește sa scrie noul Plan Național Strategic (PNS),…

- Deși cazurile de infectare cu coronavirus cresc extrem de mult, numarul romanilor care se vaccineaza ramane mic. Conform datelor furnizate de autoritați, in ultimele 24 de ore s-au vaccinat cu prima doza din ser doar 7.240 de persoane, in timp ce rapelul l-au facut 3.415 persoane. De la debutul campaniei…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz nu vrea sa primeasca mai multi refugiati afgani, în pofida preluarii puterii în tara de catre talibani, relateaza dpa citând extrase dintr-un interviu al sefului guvernului pentru canalul PULS 4 care urmeaza a fi difuzat duminica, relateaza dpa și…