Daniel Cadariu: Vom reporni în perioada următoare programul de internaționalizare a operatorilor economici români Programul de internationalizare a operatorilor economici romani, care a fost oprit in anul 2020, va fi repornit in perioada urmatoare, a declarat ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, la cea de-a 12-a reuniune a diplomatilor comerciali, ce se desfasoara in saptamana 27 iunie – 1 iulie 2022, respectiv a reprezentantilor economici ai Romaniei in strainatate. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort (MAT), remis miercuri AGERPRES, actiunea cuprinde un ansamblu de evenimente si analize dedicate stimularii exporturilor romanesti si atragerii de investitii straine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana 27 iunie – 1 iulie 2022, Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) deruleaza cea de-a 12-a reuniune a diplomatilor comerciali, respectiv a reprezentantilor economici ai Romaniei in strainatate. Actiunea cuprinde un ansamblu de evenimente si analize dedicate stimularii exporturilor…

- ”Executia bugetara a Ministerului Antreprenoriatului si Turismului (MAT), in primele 5 luni, a fost de 74,75%, procent raportat la totalul creditelor bugetare acordate institutiei pentru anul 2022, in valoare de 2.576.463.000 lei. Platile efectuate in aceasta perioada insumeaza 1.925.968.000 lei”, arata…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a afirmat ca pentru minivacanta de Rusalii rezervarile pe litoral au crescut cu 20 la suta fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar unele hoteluri vor avea grad de ocupare de 100 la suta. Presedintele Organizatiei Patronale…

- Tichete de vacanța pentru angajații din privat. Cadariu: Agenții economici au beneficii daca le acorda, dar mulți nu știu Agentii economici trebuie informati ca au posibilitatea legala de a emite tichete de vacanta pentru angajati, beneficiind de anumite facilitati, a declarat, vineri, ministrul Antreprenoriatului…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu, afirma ca peste 7.000 de agenti economici care au primit sprijin financiar in perioada pandemiei de COVID-19 nu au depus rapoartele de progres si risca sa piarda banii daca nu le depun pana la 30 aprilie, termenul pana la care…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a declarat joi, la Focsani, ca Guvernul Romaniei nu isi propune sa mai finanteze investitii pentru partii de schi, ci doar in cazul domeniilor schiabile, cu infrastructura adecvata, informeaza AGERPRES . „Noi nu avem un…

- Agentiile de turism care vor aduce turisti straini in Romania vor putea primi o subventie printr-o schema de minimis aflata in prezent in faza finala de dezbatere, a anuntat, ieri, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca. Acesta a adaugat ca odata cu modificarea…

- Ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a primit marți, 05 aprilie a.c., vizita Dr. Peer Gebauer, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Federale Germania in Romania, prilej cu care a fost evidențiata importanța cooperarii intre cele doua state, precum…