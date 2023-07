Stiri pe aceeasi tema

- Chestiunea Abrudean a fost rezolvata. Mircea Abrudean a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu. Anterior, Abrudean a detinut functia de sef al Cancelariei prim-ministrului, cu rang de ministru, functie din care…

- Mihai Puțintei Spatarelu a fost numit in functia de secretar general cu caracter temporar in cadrul Ministerului Agriculturii. Decizia premierului Marcel Ciolacu privind numirea a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. Mihai Puțintei Spatarelu a fost director general la APIA, iar pana la numire…

- Mircea Abrudean a fost numit oficial secretar general al guvernului, potrivit unei decizii semnate de Marcel Ciolacu și publicate in Monitorul Oficial. Premierul Marcel Ciolacu a fost de acord luni, in urma unei ședințe de coaliție, sa il numeasca pe liberalul Mircea Abrudean ca secretar general al…

- Mircea Abrudean a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a prim-ministrului Marcel Ciolacu publicata, luni, in Monitorul Oficial. Tot luni, Alexandru-Mihai Ghigiu a fost numit in functia de sef al Cancelariei prim-ministrului.

- Au aparut primele numiri in echipa de la Palatul Victoria a premierului Marcel Ciolacu. Astfel, Gabriela-Otilia Romașcanu, soția fostului ministru al Culturii Lucian Romașcanu a fost numita luni director de cabinet al premierului Marcel Ciolacu, cu rang de secretar de stat, potrivit unei decizii publicate…

- Lucian Romașcanu a ramas fara Ministerul Culturii, insa soția sa a fost numita de Marcel Ciolacu la propriul cabinet, in funcția de director cu rang de secretar de stat. In urma cu cateva momente a fost publicat in Monitorul Oficial decizia de numire a doamnei Gabriela-Otilia Romașcanu in funcția de…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a decis eliberarea din functie, la cerere, a mai multor consilieri ai premierului.Astfel, potrivit deciziilor publicate luni in Monitorul Oficial, au fost eliberati din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului: Mara Mares, Iulian Chifu si Valentin-Sorin…

