Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Guța a decis de o perioada sa nu mai apara in fața camerelor de filmat și sa ia o pauza, dar nu și de la muzica, caci in continuare canta și are multe evenimente. In exclusivitate pentru Spynews.ro cantareața a vorbit despre motivele pentru care n-a mai cantat, dar și despre familia sa. Fiica…

- Este timpul sa incepi planurile de nunta dupa ce spui „da” iubirii tale adevarate. Gasirea unei rochii de mireasa marimi plus este o realizare uriașa pentru orice mireasa. Poate fi o provocare sa alegi stilul de rochie care completeaza cel mai bine forma ta uimitoare, deoarece exista atat de multe rochii…

- Gabriela Oțil este, fara indoiala, una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Topmodelul se bucura de toata atenția mass-media, de cand a devenit soția matinalului de la Antena 1, Dani Oțil, cei doi formand un cuplu de invidiat. Cum a fost surprinsa vedeta pe strazile din Capitala. Cum a fost surprinsa…

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil formeaza unul dintre cele mai apreciate și fierbinți cupluri din showbizul monden, prezentatorul TV fiind extrem de mandru de superba lui soție. Topmodelul are un trup de invidiat, forme perfecte pe care le etaleaza pe plaja, ori de cate ori are ocazia. Gabriela Oțil…

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Izabela, soția lui Blaze, este insarcinata! Cei doi indragostiți vor deveni parinți pentru prima data. Vestea despre sarcina a anunțat-o chiar fosta concurenta de la Mireasa pe rețelele de socializare personale. Iata ce a postat soția lui Blaze in mediul…

- Zi de sarbatoare in familia prezentatorului TV! Gabriela Prisacariu iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar frumoasa vedeta a implinit varsta de 30 de ani. Dani Oțil a surprins-o pe soția lui cu un cadou de zeci de mii de euro, iar imaginile au fost postate pe rețelele de socializare.

- Gabriela Prisacariu iși sarbatorește ziua de naștere peste cateva zile, iar frumoasa vedeta implinește varsta de 30 de ani. Soția prezentatorului TV a avut parte de o surpriza neașteptata din partea lui Dani Oțil, asta pentru ca matinalul de la Antena 1 a surprins-o cu un cadou la care nimeni nu s-ar…