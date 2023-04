Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu a vorbit despre un moment greu, dar și amuzant, din relația de cuplu cu Dani Oțil. Cei doi s-au supus unui test in prima vacanța in care au mers impreuna, iar frumoasa soție a prezentatorului tv iși amintește cu zambetul pe buze de momentele traite.

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul romanesc. Puțini știu ca modelul a fost la un pas sa se desparta de prezentatorul de la Antena 1 dupa prima vacanța. Prima lor vacanța a fost in Peru, in urma cu 4 ani, unde Dani Oțil a dus-o pe iubita lui intr-o…

- Tigrii de Sumatra pe cale de dispariție, suricate și maimuțe veverița s-au alaturat miercuri, 5 aprilie, activitaților de Paște cu oua la ZSL London Zoo. Imaginile difuzate de gradina zoologica arata cum animalele cauta și vaneaza oua, la fel ca și copiii care se bucura de vanatoarea de oua de la gradina…

- Vinerea aceasta este ultima zi de școala pentru elevii din Romania. Timp de doua saptamani aceștia se vor bucura de vacanța de Paște, urmand sa revina in bancile școlii in data de 19 aprilie.Vinerea asta vine cu multa bucurie pentru cei mici, deoarece elevii intra in vacanța de Paște. Aceasta va dura…

- Elevii vor intra de joi in vacanta dupa terminarea cursurilor si se vor intoarce la scoala miercuri, 19 aprilie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Vacanta de vara este prevazuta de sambata, 17 iunie, pana duminica, 3 septembrie. In zilele nelucratoare/de sarbatoare legala prevazute…

- Ca in fiecare an, hotelierii au pregatit oferte atragatoare pentru vacanța de Paște din anul acesta, dar anunța ca au ramas foarte puține locuri disponibile pentru cazare.Hotelierii din Poiana Brașov au intrat in febra pregatirilor pentru Paște și au anunțat ca pachetele de trei stele s-au epuizat deja.In…

- Structura anului școlar pentru sistemul preuniversitar este departe de a deveni fixa. Dupa multe runde de negocieri intre Ministerul Educației și asociațiile de parinți, de elevi sau cele din turism, s-a dat Ordinul de Ministru pentru aprobarea formei ini

- Ministerul Educației a anunțat ca structura anului școlar 2023-2024 a fost modificata in cadrul Comisiei de dialog social, astfel ca elevii vor avea vacanța de Paște. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, marți, a fost avizat, in cadrul Comisiei de dialog social, proiectul de Ordin al ministrului…