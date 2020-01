Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu, supranumit in unele medii "Regele Youtube-ului" din Romania, ar fi fost agresat, in public, de Miraj, fratele lui Tzanca Uraganu. Evenimentul s-a petrecut in perioada sarbatorilor de iarna, intr-un restaurant din Poiana Brașov. Disputa a pornit dupa ce manelistul a incercata sa se combine…

- Compania aeriana Turkish Airlines se pregateste sa demareze o actiune in justitie impotriva constructorului american de avioane Boeing Co din cauza incertitudinilor cu privire la avionul 737 MAX, transmite Reuters citand informatiile aparute in presa din Turcia, scrie agerpres.ro. Incepand din luna…

- O femeie din Statele Unite ale Americii a reușit sa șocheze oamenii legii! Aceasta a pastrat in congelator timp de 10 ani cadavrul soțului sau, dintr-un motiv absolut șocant: pentru a primi o indemnizație de veteran in valoare de nu mai puțin de 170.000 de dolari!

- Direcția de Asistența Sociala Brașov ii invita pe brașoveni, joi, 12 decembrie, de la ora 11.00, la sala Reduta, la spectacolul intitulat „Așa ne-au invațat bunicii…”. ,,Indiferent de varsta pastram in suflete invațamintele primite de la parinții și bunicii noștri. La ceas de sarbatoare seniorii de…

- "Hagi a avut foarte multe incercari in strainatate, care n-au fost cu succes. A reușit in Romania cu niște copii carora le-a imprimat spiritul de lupta pe care-l cunoaște foarte bine. In momentul in care ai astfel de ieșiri in public impotriva antrenorilor, impotriva Federației, nu mai ai cum sa…

- Vineri, 8 noiembrie, in ziua praznuirii Soborului Sfinților Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in mijlocul obștii monahale a Manastirii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de la Rimetea, protopopiatul Aiud. Cu prilejul…