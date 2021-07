Danemarca s-a calificat în semifinale, după 2-1 cu Cehia Nationala de fotbal a Danemarcei s-a calificat in semifinalele EURO 2020, dupa ce a invins echipa Cehiei cu scorul de 2-1 (2-0), sambata seara, pe Stadionul Olimpic din Baku. Danezii au deschis scorul repede, prin Delaney, care a reluat cu capul o minge centrata din corner. Tot danezii au avut ocaziile periculoase și au reușit sa duca scorul la 2-0 inainte de pauza. Maehle a centrat in careu, cu exteriorul și Dolberg a punctat din alunecare. In partea secunda, Patrik Schick a redus din diferența cu o reluare din prima din interiorul careului, dar Cehia nu a mai reușit sa revina. Tot danezii puteau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

