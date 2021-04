Danemarca: Fostul premier Lars Lokke Rasmussen pune bazele unui nou partid politic

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier danez Lars Lokke Rasmussen intentioneaza sa formeze un nou partid politic, care sa conecteze stanga si dreapta cu o voce ''pragmatica si nedogmatica'', o miscare care ar putea deranja ordinea politica postbelica din tara nordica, noteaza luni Reuters potrivit Agerpres. Rasmussen (56…

- Danemarca a anunțat o relaxare a masurilor anti Covid incepand din aprilie, cand se vor putea redeschide frizeriile, centrele de spa si alte servicii, urmate in luna mai de restaurante si sali de cinema, cu conditia detinerii unui „pasaport COVID”, transmite Reuters, citata de Agerpres . Danemarca s-a…

- Autoritatile daneze au convenit o relaxare a masurilor antiepidemice incepand din aprilie, cand se vor putea redeschide frizeriile, centrele de spa si alte servicii, urmate in luna mai de restaurante si sali de cinema, cu conditia detinerii unui 'pasaport COVID', transmite marti Reuters, potrivit…

- Liderul liberal olandez Mark Rutte ar putea obtine al patrulea mandat de premier miercuri seara, a treia si ultima zi a alegerilor legislative organizate pe durata a trei zile in Tarile de Jos pentru a se evita aglomeratia in sectiile de votare in contextul pandemiei de COVID-19, relateaza Reuters.…

- Regiunea Piemont, din nordul Italiei, a decis duminica suspendarea provizorie a administrarii vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca, dupa decesul unui profesor vaccinat cu o zi in urma, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres. Decizia, ce urmeaza altora similare luate in unele tari europene,…

- Agentia franceza a medicamentului (ANSM) recomanda o continuare a vaccinarii impotriva covid-19 cu vaccinul AstraZeneca-Oxford, intr-un aviz publicat vineri, la o zi dupa ce Danemarca si o serie de state membre UE au suspendat vaccinarea cu acest vaccin, in urma unor tulburari de coagulare a sangelui…

- Presedintele Comisiei pentru securitate interna din Camera Reprezentantilor, democratul Bennie Thompson, a intentat marti un proces civil impotriva fostului presedinte Donald Trump, a avocatului personal al acestuia, Rudy Giuliani, si a doua grupuri de dreapta, pentru conspiratie la incitare la violentele…

- Inca o amanare pentru Nord Stream 2, gazoductul rusesc ce a imparțit Europa in doua și a iritat SUA Consortiul responsabil de proiectul gazoductului Nord Stream 2 a decis sa amane lucrarile care trebuiau sa fie reluate vineri 15 ianuarie in apele teritoriale ale Danemarcei, a declarat un purtator de…