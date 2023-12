Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca a anuntat marti intarirea cooperarii sale militare cu Statele Unite, ale caror trupe vor avea acces in trei baze militare aeriene daneze, transmite AFP, potrivit Agerpres. Acordul intre cei doi aliati in NATO urmeaza unor intelegeri similiare incheiate intre SUA si alte doua tari nordice,…

- Finlanda a semnat luni un acord de consolidare a cooperarii sale militare cu Statele Unite, la o zi dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a anuntat o consolidare militara rusa in urma aderarii acestei tari scandinave la NATO, relateaza AFP, citat de presa romana.

- ”OVES Enterprise, companie de dezvoltare de software si producator de drone, deschide primul birou din Norvegia, la Oslo, al saptelea la nivel international in ultimii 2 ani. Biroul din Norvegia deserveste intreaga parte de nord a Europei. Prin noua entitate, OVES Enterprise va gestiona relatia cu parteneri…

- Cetațenii romani, greci și bulgari ocupa primele locuri in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul de ore lucrate in anul 2022. Romanii sunt printre cetațenii europeni care au adunat cele mai multe ore de munca in 2022. Romanii, grecii și bulgarii au muncit in 2022 emnificativ mai mult decat alti…

- Dieta Nupo (numita uneori dieta scandinava) reprezinta un mod de alimentație care se bazeaza pe obiceiurile alimentare tradiționale ale locuitorilor din țarile nordice (Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia).

- Ministri din Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda si Islanda au convenit ca tarile lor sa coopereze mai strans pentru expulzarea solicitantilor de azil respinsi si a altor straini fara permis de rezidenta.