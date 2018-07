Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in vizita oficiala in Estonia, prim-ministrul Viorica Dancila a avut vineri o intrevedere cu omologul eston, Juri Ratas, cei doi oficiali discutand despre modalitatile de sustinere a cresterii schimburilor comerciale dintre cele doua tari, se arata intr-un comunicat al Guvernului transmis…

- Joi, Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, aflata intr o vizita de lucru in Republica Lituania, a avut o intrevedere cu omologul lituanian Saulius Skvernelis.Vizita in Republica Lituania s a desfasurat in anul in care ambele tari sarbatoresc centenarul: Romania aniverseaza centenarul Marii Uniri,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat, marti, la un dejun de lucru cu sefii de misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditati la Bucuresti, se arata intr-un comunicat al Guvernului. Potrivit sursei citate, la intrevedere au mai fost prezenti ministrul Afacerilor…

- Surse guvernamentale au precizat ca Teodor Meleșcanu a fost de acord sa mearga, marți, la Cotroceni, pentru o discuție cu șeful statului. Iohannis i-a solicitat sa vina cu explicatii dupa decizia Guvernului de a demara o analiza privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim și despre…

- Presedintele Consiliului de Ministri al Republicii Italiene, Paolo Gentiloni, a fost primit, joi, la Palatul Victoria, de premierul Viorica Dancila, informeaza agerpres.ro. Premierul roman si omologul sau italian vor avea convorbiri in plenul celor doua delegatii, urmate de declaratii comune…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o miercuri pe Tzipi Hotovely, ministrul adjunct al afacerilor externe al Statului Israel, aflata intr-o vizita oficiala in Romania, in cadrul intrevederii fiind evocata "dinamica speciala a relatiilor dintre Romania si Statul Israel", atat la nivel politic,…