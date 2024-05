Stiri pe aceeasi tema

- "In doua saptamani ordonanta va fi finalizata, va fi pusa in dezbatere publica si ne dorim, asa cum ne-am dorit si la ordonanta privind plafonarea adaosului comercial la celelalte 21 de produse alimentare de baza ca romanii cu venituri mici si medii sa aiba acces la alimente de baza de calitate, romanesti,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca a fost aprobata plafonarea adaosului pentru alimentele romanești. Astfel, sunt vizate toate alimentele de baza produse in Romania. Ordonanța va fi gata in doar cateva zile, dar nu se știe perioada de valabilitate a acesteia. Adaosul comercial va fi…

- "In doua saptamani ordonanta va fi finalizata, va fi pusa in dezbatere publica si ne dorim, asa cum ne-am dorit si la ordonanta privind plafonarea adaosului comercial la celelalte 21 de produse alimentare de baza ca romanii cu venituri mici si medii sa aiba acces la alimente de baza de calitate, romanesti,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, joi, ca i-au fost semnalate mai multe cazuri de produse romanesti eliminate de pe rafturile marilor retaileri, dar aceste probleme au fost rezolvate in mare parte. Intrebat in legatura cu faptul ca mai multe produse romanesti sunt eliminate de pe rafturile…

- Ministrul Agriculturii a anunțat ca Guvernul pregatește o noua schema de plafonare a adaosului comercial la alimente. De data aceasta insa, este vorba despre o plafonare a prețului produselor tradiționale. In prezent, exista o lista de 17 produse de baza care beneficiaza de adaos plafonat de 20%. Insa…

- Ministrul Agriculturii a anunțat ca Guvernul pregatește o noua schema de plafonare a adaosului comercial la alimente. De data aceasta insa, este vorba despre o plafonare a prețului produselor tradiționale. In prezent, exista o lista de 17 produse de baza care beneficiaza de adaos plafonat de 20%. Insa…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale intentioneaza sa elaboreze un proiect de act normativ conform caruia adaosul comercial al retailerilor pentru produsele romanesti sa nu depaseasca 20%, a declarat, vineri, ministrul de resort, Florin Barbu. „Pana pe 31 decembrie, Ordonanta privind plafonarea…

- „In momentul de fata, pana pe 31 decembrie, ordonanta privind plafonul adaosului comercial a fost transpusa de Parlament in lege. Este in derulare, in momentul de fata, un proiect legislativ pe care impreuna cu colegii mei de la Ministerul Agriculturii vrem ca toate produsele agroalimentare care sunt…