Reprezentantii mediului de afaceri vor gasi in Guvernul Romaniei un partener loial, a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, in deschiderea International Business Forum, intr-un mesaj citit de catre vicepremierul Ana Birchall. "Vreau sa ii asigur pe reprezentantii mediului de afaceri si pe investitori ca vor gasi in Guvernul Romaniei un partener loial, pregatit sa le asculte solicitarile si gata sa intervina pentru a asigura un climat favorabil investitiilor si dezvoltarii afacerilor", a spus premierul, in mesajul citit la Palatul Parlamentului. Totodata, a mentionat prioritatile Executivului.…