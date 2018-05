Dăncilă: Papa Francisc mi-a spus că va veni la începutul anului viitor în România Prim-ministrul Viorica Dancila a fost primita, vineri, in audiența privata de catre Sanctitatea Sa Papa Francisc. Viorica Dancila a precizat ca Sanctitatea Sa a intrebat-o daca are puterea sa-si duca mandatul pana la capat, iar ea i-a raspuns ca "fara indoiala". "Am avut emotii foarte mari. Nu este un lucru obisnuit sa te intalnesti cu Papa si sa simti acel fior de emotie prin mesajele date. Intalnirea a durat cam 45 de minute. Am sa fiu foarte deschisa. Am discutat despre faptul ca sunt prima femeie prim-ministru in Romania, l-a bucurat acest lucru. M-a intrebat cum vad provocarile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

