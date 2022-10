Dana Budeanu: “100% Elon Musk nu a fost în România. Musk e o săgeată” Creatoarea de moda Dana Budeanu, cunoscuta pentru replicile sale dure, dar și pentru informațiile senzaționale pe care le deține, este convinsa 100% ca Elon Musk nu a fost și nu este in Romania. Cu toate acestea, Budeanu spune ca țara noastra est vizitata frecvent de magnați internaționali, fara ca noi sa știm. “Eu nu cred ca este Elon Musk aici si este parerea mea. Probabil ca este folosit ca element. Aceasta petrecere este organizata cu acordul si cunostinta autoritatilor din Romania. Este organizata de foarte mult timp, clar. Acesti oameni sunt totusi, stim cine sunt. Nu sunt de capul lor pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Informația preluata de toata presa din Romania, potrivit careia Elon Musk va fi prezent la o petrecere de Halloween la Castelul Bran, nu se confirma. Contactata de redacția Cotidianul, Lia Doru-Trandafir, administratorul Castelului Bran, a declarat ca Elon Musk nu a venit in Romania. Contractul pentru…

- Posibila venire a lui Elon Musk in Romania a creat instantaneu ocazia unor businessuri in zona Castelului Bran. Ceea ce se știe cert in acest moment este ca Castelul Bran a fost inchiriat de un grup de miliardari din Statele Unite, pentru Halloween, care este sarbatorit in ultima zi a lunii octombrie.…

- Elon Musk, fondatorul Tesla și Space X și bogații lumii au venit in Romania. Chiar in aceste momente, miliardarul, alaturi de alți magnați, dar și de celebritați de la Hollywood, se afla la Castelul Bran, acolo unde a fost organizata o petrecere, cu circuit inchis. Paparazzii celui mai tare site de…

