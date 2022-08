Stiri pe aceeasi tema

- A trecut aproape un an de la filmarile pentru emisiunea Insula Iubirii. Cerasela a fost una dintre cele mai controversate concurente din acest show, iar acum face ravagii pe contul sau personal de Instagram, de fiecare data cand posteaza vreo fotografie, acolo unde are un numar impresionant de urmaritori.

- Andra Voloș și Dana Badea sunt ”la cuțite”, asta dupa ce fosta ispita de la Insula Iubirii a acuzat-o pe fosta lui Bogdan Mocanu ca ar avea o legatura cu iubitul ei, Alin. Acum Andra Voloș ii raspunde și o numește ”penibila”.

- Sunt imaginile care fac inconjurul Internetului! Da, este adevarat! Fosta și actuala tiktoker-ului Alin, in același pat! Nimeni nu s-ar fi așteptat la o asemenea situație, avand in vedere scandalul de proporții dintre ele. Iata ca Alin a reușit sa o convinga pe Sibel sa se intoarca la el, insa nu in…

- Iulia Salagean a fost operanta de urgența la nivelul sanilor. Fosta iubita a celebrului afacerist, Alex Bodi, a avut parte de un atac de panica pe masa de operație. Blondina a trecut prin clipe grele in tipul operației, dar acum este bine. Aceasta a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre…

- Bianca Pop și-a ingrijorat marea comunitate de pe rețelele de socializare, asta dupa ce a marturisit ca trece printr-o perioada de depresie, motiv pentru care a decis sa se tunda scurt singura. Fosta ispita de la Insula Iubirii a declarat in exclusivitate pentru Spynews.ro care este starea ei de sanatate,…

- Dana Badea, fosta ispita de la Insula Iubirii, s-a logodit cu iubitul sau. Ieri, aceasta a fost ceruta de soție de catre Alin, iar eveniment raspunsul acesteia a fost DA. Avem primele declarații ale vedetei dupa marele pas.

- Se anunța nunta mare in lumea showbiz-ului romanesc! Fosta ispita de la Insula Iubirii, Daniela Badea, a fost ceruta recent in casatorie. Bineințeles, focoasa bruneta a izbucnit in lacrimi de fericire. Stați sa vedeți cine este barbatul celebru pe TikTok care i-a furat inima și care o face fericita!

- Este scandal de proporții in lumea showbiz-ului romanesc! Dana Badea, fosta ispita de la Insula Iubirii, este acuzata de catre internauți ca și-a facut din nou meseria de ”ispita”, de data aceasta cu un barbat insurat, care are și o fetița in varsta de doi ani. Iata despre cine este vorba și ce acuzații…