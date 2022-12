Stiri pe aceeasi tema

- Dan Voinea: Este meritorie ieșirea SRI pe Dosarul Revoluției, dar e nevoie și de dosarele de la Armata - Cine a dat ordinul sa se traga in civili„Am vazut și eu acel comunicat dat de Serviciul Roman de Informații. Un volum care aparține nu SRI ci Comisiei senatoriale care a facut o cercetare, din care…

- Dan Voinea: Este meritorie ieșirea SRI pe Dosarul Revoluției, dar e nevoie și de dosarele de la Armata - Cine a dat ordinul sa se traga in civili„Am vazut și eu acel comunicat dat de Serviciul Roman de Informații. Un volum care aparține nu SRI ci Comisiei senatoriale care a facut o cercetare, din care…

- Dan Voinea: Este meritorie ieșirea SRI pe Dosarul Revoluției, dar e nevoie și de dosarele de la Armata - Cine a dat ordinul sa se traga in civili„Am vazut și eu acel comunicat dat de Serviciul Roman de Informații. Un volum care aparține nu SRI ci Comisiei senatoriale care a facut o cercetare, din care…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a declasificat dosarul aferent implicarii cadrelor Departamentului Securitatii Statului (DSS) in evenimentele din 1989. Potrivit unui comunicat al SRI transmis joi, dosarul declasificat a facut parte din investigatiile Comisiei ‘Decembrie 1989’, instituita in anul…

- Comisiile reunite pentru Aparare și Comunicații ale Senatului au adoptat marți o serie de amendamente la legea securitații cibernetice care vizeaza reducerea amenzilor și eliminarea obligativitații de raportare a incidentelor pentru firmele mici. Potrivit parlamentarului REPER Catalin Tenița, amenzile…

- In perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, la Barcelona, s-a desfasurat targul IBTM World , unul din dintre cele mai prestigioase la nivel mondial dedicate sectorului MICE (Meeting, Incentives, Conferencing, Exhibitions/Events), se arata intr-un comunicat de presa emis de Ambasada Romaniei in Regatul Spaniei.…

- Ministrul Apararii spune ca felul in care Ilie Nastase a devenit general, poate suferi modificari. Angel Tilvar a declarat ca se va discuta despre calitatea de general - gradul de general-maior (cu 2 stele) in retragere, pe care o are fostul tenismen, in conditiile in care a fost prins, din nou, baut…

- Aeroportul Iasi a inregistrat, in primele 10 luni ale anului, un trafic similar ca pe intregul an 2019. Potrivit oficialilor aerogarii iesene, 1,32 milioane de pasageri au tranzitat Aeroportul, la finalul acestui an urmand a fi inregistrat un nou record istoric. Cu acest trafic, Iasul isi consolideaza…