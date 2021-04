Stiri pe aceeasi tema

- Alexander Zverev și Dominik Koepfer s-au întâlnit în semifinalele de la Acapulco, într-un meci care a avut parte și de un moment mai puțin întâlnit pe terenul de tenis: camerele tv au surprins totul.În primul game al setului al doilea, la Acapulco a avut…

- Benoit Paire (31 de ani, 29 ATP) a recurs la autoflagelare verbala in timpul meciului pierdut contra lui Federico Coria (28 de ani, 95 ATP), scor 3-6, 2-6, in „sferturile” de la Cordoba (Argentina). „Ești slab! Zero! Un jucator de rahat! Ești un om de nimic, grasule!”, și-a strigat Paire in timpul confruntarii…

- A revenit in circuitul WTA dupa o pauza de 15 luni, dar dupa doar cateva meciuri disputate in Australia a fost nevoita sa se retraga de la urmatoarele turnee din calendarul competițional. Bianca Andreescu va reveni pe teren cu ocazia Miami Open, de la finalul lunii martie. Prima problema importanta…

- Sorana Cirstea a fost eliminata in sferturile turneului Grampians Trophy de americanca Ann Li, scor 3-6, 1-6, iar in timpul meciului a avut o adevarata criza de nervi, noteaza gsp.ro. Nemulțumita de jocul sau, Sorana Cirstea și-a varsat nervii pe antrenorul ei, Adrian Cruciat, care era in…

- Sorana Cîrstea a oferit un moment mai puțin întâlnit pe terenurile de tenis. Enervata de faptul ca jocul nu îi ieșea, sportiva noastra l-a pârât arbitrei de scaun pe propriul antrenor, Adrian Cruciat. Momentul s-a viralizat rapid pe rețelele sociale. La 6-3…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a castigat primul sau meci oficial din 2021, cu 6-4, 6-4 in fata rusoaicei Anastasia Potapova, luni, in runda a doua a turneului Gippsland Trophy (WTA 500) de la Melbourne, dotat cu premii totale de 565.530 dolari. AGERPRES (AS-editor:…

- Numarul de cazuri pozitive de COVID-19 legate de turneul de tenis Australian Open a scazut de la noua la opt, dupa ce autoritatile au decis sa reclasifice un rezultat ca infectie anterioara, au transmis oficialii din sanatate, miercuri, citati de Reuters. ''Unul dintre cazuri a fost reclasificat…

- Serena Williams, 39 de ani, locul 11 WTA, are de ce sa fie mandra. Fiica sa, Alexis Olympia, in varsta de doar 3 ani, ii calca urme, conform CNN . Aflata in izolare, in Adelaide, cu permisiunea de a se antrena, marea campioana din Statele Unite ale Americii a postat pe rețelele de socializare un videoclip…