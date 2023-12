Dan Stepanencu, delegat prim-procuror al Parchetului Judecatoriei Tulcea. Maria Manuela Iordache, adjunct

Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile se vor purta la CSM miercuri, 20 decembrie 2023, in cadrul sedintei Sectiei pentru Procurori a Consiliului.Procurorii tulceni Dan Stepanencu si Maria Manuela Iordache intra in atentia Consiliului Superior al Magistraturii, care va discuta in sedinta Sectiei pentru Procurori despre delegarea…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre Presedintele Romaniei a propunerii privind eliberarea din functie, prin pensionare, a mai multor magistrati Conform CSM, acestia sunt:Hondor Alexandru Mihai, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Magistratul Corina Elena Stere a fost delegata astazi, 28 noiembrie 2023, prim procuror adjunct al Parchetului Judecatoriei Constanta Decizia a fost luata cu unanimitate de catre Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii si intra in vigoare de vineri, 1 decembrie 2023. Magistratul…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat delegarea in functia de prim procuror adjunct la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta a Ancai Ramona Micu, procuror in cadrul acestei unitati de parchet.Delegarea este valabila incepand cu data de 22 noiembrie 2023, pana…

- Magistratul Veronica Jalba a fost numita oficial prim procuror adjunct al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta Decizia a fost luata cu unanimitate de catre Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, iar mandatul este valabil timp de trei ani. Amintim, magistratul Veronica…

- Prim procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta este Teliceanu Viorel Gabriel. Sectia pentru Procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a dispus incetarea mandatului in functia de prim procuror adjunct al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta a magistratului Andra Georgiana…

- Magistratul constantean Veronica Jalba a fost propusa pentru a fi delegata in continuare in functia de prim procuror adjunct al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta. Discutiile privind propunerea de prelungire a delegarii magistratului in functia de conducere se vor desfasura in cadrul sedintei…

- Procurorul care a condus in ultima perioada Direcția de inspecție pentru procurori din cadrul Inspecției Judiciare preia coordonarea urmarii penale de la Parchetul General. Mutarea vine la șase luni de la numirea in funcție a procurorului general Alex Florența, omul care are sarcina sa readuca la viața …