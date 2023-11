Buy Now, Pay Later (BNPL) incepe sa devina o soluție de plata tot mai populara in Romania, a explicat la retailArena 2023 Dan Stanica, Director of Ecommerce Business tbi bank.

tbi bank a adus in piața conceptul de Buy Now, Pay Later, BNPL inca din 2018. Dar, pentru a fi mai clar, conceptul inglobeaza 2 metode de plata și un tool de achiziție pentru client, a explicat Dan Stanica la retailArena 2023.

Buy Now, Pay Later clasic reprezinta acele plați eșalonate – 3-4 plați succesive. Conceptul de BNPL a fost adus consumatorilor și retailerilor din Romania a fost adus la noi in varianta…