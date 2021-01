Dan Petrescu preia conducerea tehnică a turcilor de la Kayserispor Antrenorul Dan Petrescu a ajuns, duminica, in Turcia, pentru a prelua conducerea tehnica a echipei Kayserispor. Din vacanța din Dubai, Dan Petrescu a mers direct in Kayseri unde s-a intalnit cu președintele clubului, Berna Gozbași. „Sunt foarte incantat pentru ca e prima data lucrez la un club din Turcia. Astept cu nerabdare sa muncesc pentru a mentine Kayserispor in prima liga. Am fost in contact cu presedintele in ultimele 2 saptamani. Am urmarit ieri meciul si sunt foarte multumit de rezultat (n.r. – 1-0, acasa, cu Malatyaspor)”„, a spus el, la sosire, potrivit hurriyet.com.tr. Petrescu va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

