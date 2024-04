Stiri pe aceeasi tema

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK, simte ca U Cluj și Dinamo pot amenința pozițiile de play-off sezonul viitor. In ultimele doua sezoane, configurația play-off-ului Superligii a fost aceeași: Farul, FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Rapid și Sepsi OSK. Intrebat de la ce echipe se așteapta…

- U Cluj are a 4-a medie de spectatori din Superliga, aproape 8.500 de spectatori/meci, fiind imediat in urma celor de la FCSB, Rapid și Universitatea Craiova, dar peste Dinamo. Noua ținta a ardelenilor este sa devina lideri in play-out și finala Cupei Romaniei. U Cluj a ratat frustrant play-off-ul, dar…

- Alexandru Barbu ii va avea ca invitați astazi pe Andreea Visu, jurnalist GSP și pe Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor. Cei trei vor analiza situația din Superliga și nu numai. Avansul FCSB-ului in varful Superligii s-a diminuat la 7 puncte, Rapid vine vertiginos din spate, Dinamo bifeaza…