Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a trecut de Inter d'Escaldes (Andorra), 4-1 la general, și s-a calificat in turul 3 preliminar din Conference League. Acolo va da peste campioana Belarusului, Șahtior Soligorsk. Primul meci e programat pe 4 august, pe teren neutru, formațiile din Belarus fiind obligate de UEFA sa joace in afara…

- Cele patru formații romanești de fotbal prezente in Conference League disputa, joi seara, partidele din manșa I a turului secund preliminar. FCSB intalnește, in deplasare, de la ora 19.00, formația georgiana Saburtalo Tbilisi, CFR Cluj va juca, pe teren propriu, de la ora 20.30, contra gruparii Inter…

- Dan Petrescu (54 de ani) a prefațat meciul dintre CFR Cluj și Inter d'Escaldes, campioana Andorrei, din turul II preliminar al Conference League. CFR Cluj - Inter d'Escaldes, prima manșa a turului II preliminar din Conference League, se joaca joi, 21 iulie, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Dan Petrescu (54 de ani) nu s-a gandit nici clipa la desparțirea de CFR Cluj, in ciuda eliminarii rușinoase din turul I preliminar al Ligii Campionilor, in fața armenilor de la Pyunik Erevan. Eliminarea in fața lui Pyunik a trimis-o pe CFR Cluj direct in Conference League. „Feroviarii” merg tot pe…

- Dan Petrescu, antrenorul campioanei, a fost extrem de dezamagit dupa eliminarea rușinoasa din preliminariile Champions League, cu Pyunik Erevan (0-0 in tur, 2-2 și 3-4 la penalty-uri in retur). CFR Cluj va evolua in turul II din Conference League cu Inter Club d'Escaldes, o formație din Andorra. Turul…

- CFR Cluj nu a reușit sa treaca de Pyunik Erevan in primul tur preliminar la Champions League și va juca in al doilea tur preliminar al Conference League contra campioanei Andorrei din ultimii trei ani: Club d'Escaldes.

- CFR Cluj a avut o prestație dezastruoasa in manșa a doua a dublei cu Pyunik Erevan, fiind eliminata in turul I al preliminariilor Champions League, 2-2, 3-4 la penalty-uri. CFR Cluj va evolua in turul II din Conference League cu Inter Club d'Escaldes, o formație din Andorra. ...

- CFR CLUJ. Viitorul lui Dan Petrscu in „Gruia” sta sub semnul intrebarii dupa dezastrul inimaginabil cu Pyunik Erevan, din turul I al preliminariilor Champions League. „Feroviarii” au pierdut returul de la Cluj (2-2, 3-4 d.pen), campioana ratand inca din startul sezonului cel mai important obiectiv trasat…