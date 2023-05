Dan Petrescu a fost extrem de furios dupa CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1, meci ce a diminuat dramatic sansele campioanei la titlu. Petrescu a facut o adevarata criza de nervi in momentul in care Raud Petrescu i-a anulat cartonasul rosu lui Andrei Ivan dupa ce a consultat imaginile. Dan Petrescu a continuat sa fie […] The post Dan Petrescu, furios dupa CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1: „Ne-au ciuruit, ne-au curatat! Interesul e sa nu fim in Europa!” Antrenorul e suspendat pentru derby-ul cu FCSB appeared first on Antena Sport .