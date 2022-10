Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL , Siegfried Muresan, a depus in calitate de coraportor al Parlamentului European, proiectul de raport privind modificarea legislației europene a Mecanismului de Redresare și Reziliența. „In valoare de 700 de miliarde de euro, mecanismul este cel mai mare instrument de investiții…

- Marți, cancelarul german, Olaf Scholz a anuntat ca isi doreste o reforma a pietei de electricitate care sa se aplice din aceasta iarna in Germania, pentru a contribui la scaderea preturilor si pentru a reduce profiturile acestui sector, in contextul in care subiectul este dezbatut in prezent la nivelul…

- „Concret, este vorba despre alocarea suplimentara de catre Comisia Europeana a unui pachet total de 20 de miliarde de euro, prin Mecanismul de redresare si rezilienta, din care Romaniei ii vor reveni circa 700 de milioane de euro. Aceste fonduri sunt menite sa sprijine statele membre pentru a inlatura…

- Ministrul a afirmat ca termenul pentru reforma legii pensiilor speciale este 31 decembrie 2022, la sfarsitul acestui an. ”Au existat discutii la nivelul Guvernului si in coalitie, pe aceasta tema, s-a exprimat punctul de vedere cu privire la faptul ca avem un jalon care are un continut care prveste…

- Eurodeputatul Dan Nica, liderul delegatiei PSD din Parlamentul European, a fost numit raportor al Comisiei de industrie, cercetare si energie, pentru modificarea Regulamentului de instituire a Mecanismului de redresare si rezilienta in vederea includerii capitolelor privind REPowerEU. Citește mai departe...

- Singura soluție pentru a asigura un viitor sustenabil este tranziția la un sistem bazat pe energii regenerabile. Nu mai exista loc de discuție pentru „daca”, in ce privește acest proces, ci doar despre „cand”. Iar situația actuala ne face sa gandim acest „cand” pentru un viitor cat mai apropiat. Comisia…