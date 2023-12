Dan Negru, promisiune pentru fani în prag de Revelion 2024: Cândva, când nostalgia va fi puternică, o să revin Dan Negru, promisiune pentru fani in prag de Revelion 2024: Candva, cand nostalgia va fi puternica, o sa revin Dan Negru primește sute de mesaje legate de emisiunea realizata de Revelion, motiv pentru care le-a facut fanilor o promisiune. Dan Negru a fost asociat ani buni de zile cu seara de Revelion, intrucat celebrul prezentator de televiziune nu lipsea in noaptea dintre ani de pe Antena 1, post de televiziune care l-a gazduit aproximativ 20 de ani de zile. Din acest motiv, intrebarile cu privire la motivul pentru care acesta nu a revenit in forța la Kanal D cu acest format sunt multe,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este frumos, dar și greu, spune Radu Valcan. Cat de greu i-a fost prezentatorului TV in cariera din televiziune, dar și cum a reușit sa faca fața tuturor provocarilor. Iata declarațiile exclusive facute de Radu Valcan, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Denise Rifai reușește sa se mențina in topul preferințelor publicului cu emisiunea 40 de intrebari de la Kanal D. Recent, prezentatoarea TV și-a mai adaugat in palmares un premiu pentru „Cea mai buna emisiune de interviuri-portret”, adjudecat la Gala TV Mania in urma voturilor publicului. Cu aceasta…

- Despre Ana Bodea, protagonista serialului Lia - Soția soțului, difuzat in fiecare joi, pe Antena 1, de la ora 20.30, puțini știu ca aceasta are mai multe lucruri in comun cu Lia, personajul pe care il interpreteaza.

- Gina Pistol a renunțat la inceputul acestui an la televiziune și a surprins pe toata lumea cu decizia sa. Smiley a incurajat-o pe soția lui sa ia o pauza de la toate proiectele pe care le avea.Intr-un interviu pentru viva.ro, Gina Pistol a vorbit despre problemele care au determinat-o sa se retraga…

- Ramasa fara emisiunea de la Kanal D, Teo Trandafir, veterana emisiunilor de divertisment de la noi, se bucura de o pauza- zicea ea- binemeritata. Inca ramane angajata a trustului de presa turcesc datorita emisiunii de radio pe care o face la radio Impus, ”Bara la bara” , prezentatoarea și-a pregatit…

- Mihai Albu spune ca nu urmarește America Express, emisiunea la care Iulia, fosta lui soție, participa alaturi de Mike, actualul iubit. Celebrul designer de pantofi crede ca Mike nu are un loc de munca stabil.Iulia Albu participa la America Express - Drumul Soarelui alaturi de Mike, insa fostul soț susține…

- Dupa patru ani de concendiu de maternitate, o prezentatoare se intoarce din nou la pupitrul știrilor. Este vorba, mai exact, de Eli Roman. Chiar daca va reveni pe micul ecran, aceasta nu va renunța la activitațile de voluntariat. Afla, din randurile de mai jos, ce emisiune va prezenta. Eli Roman, din…

- Pe 17 noiembrie 2022, Culița Sterp provoca un accident rutier in Cluj-Napoca, fiind plasat sub control judiciar aproximativ 8 luni. Multa vreme, manelistul a fost subiectul principal al știrilor și a ținut primele pagini ale tabloidelor, fiind aduse cuvinte și acuzații dure. La scurt timp, aparea o…