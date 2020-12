Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, alocarea a 90,17 milioane de lei pentru asigurarea continuitatii alimentarii cu energie termica in sistem centralizat a populatiei in noua municipii, a informat, printr-un comunicat de presa, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.…

- La 27 noiembrie 2020, a avut loc receptia proiectului de investitii "Complexul Sportiv Steaua", cu participarea premierului Romaniei Ludovic Orban, ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, si a unor personalitati din…

- Cițu: Deficitul bugetar urca la 9,1% din PIB la rectificarea bugetara, pe o contractie economica estimata de 4,2%. Ne asiguram ca sanatatea, asistenta sociala, educatia au bani pentru finalul anului Deficitul bugetar va urca la 9,1% din Produsul Intern Brut la rectificarea bugetara care va fi adoptata…

- Anunț de presa Data: 11 noiembrie 2020 Lansare proiect „Construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Centrul Școlar de Educație Incluziva, Comuna Filipeștii de Targ, Județul Prahova“ Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Prahova, in calitate…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a atribuit contractele pentru achizitia a 51 de autobuze electrice destinate transportului public urban. La Constanta vor ajunge 20 de autobuze.Transportul public de calatori din municipiile Alba Iulia, Buzau, Constanta si Ploiesti se va desfasura…

- Aproape 3 milioane de lei este valoarea lucrarilor pentru modernizarea strazilor din comuna Teliucu Inferior. Patru noi proiecte, finanțate de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Programul Național de Dezvoltare Locala au fost finalizate și recepționate de catre autoritațile…

- COMUNICAT DE PRESA Data: 30.09.2020 Localitate: Pitești Lansare proiect “Complex de Servicii Sociale, Municipiul Campulung, Județul Argeș, cod SMIS 130511 Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, in calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia,…

- Constructia terminalului de pasageri al Aeroportului International Brasov se apropie de finalizare, spune presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian-Ioan Vestea. La invitația acestuia, o delegatie formata din oficialitati locale si judetene, precum si reprezentanti ai mass-media din judetele Brasov…