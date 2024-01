Stiri pe aceeasi tema

- "Am convocat Biroul Permanent al Senatului in aceasta dimineața, pentru deschiderea unei sesiuni parlamentare extraordinare. Forul legislativ se va mobiliza astfel pentru a permite intrarea in vigoare, cat mai repede, a soluțiilor guvernului la problemele semnalate de agricultori și de transportatori,"…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, afirma ca nu a semnat niciun document prin care cere Comisiei Europene introducerea unor taxe de import pentru cerealele din Ucraina, asa cum reiese din comunicatul de presa transmis luni de Ministerul ungar al Agriculturii, transmite Agerpres.

- De la invazia Rusiei in Ucraina, Londra a fost unul dintre principalii susținatori ai Kievului. Premierul britanic Rishi Sunak a transmis ca anul acesta, Marea... The post Președintele ucrainean și premierul britanic au semnat un acord de securitate care va ramane in vigoare pana la intrarea Ucrainei…

- Poziția Chinei in problema Ucrainei este consecventa și clara, a declarat Wang Wenbin, purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe. Acesta a aratat ca partea chineza spera ca parțile implicate sa se angajeze in destinderea tensiunilor și sa creeze condițiile favorabile rezolvarii pe cale politica…

- Ministrul de Externe Subrahmanyam Jaishankar, aflat intr-o vizita in Rusia, urma sa poarte discutii cu omologul sau rus Serghei Lavrov miercuri, iar cei doi ministri intentioneaza sa discute despre relatiile bilaterale, precum si despre conflictele din Ucraina si Gaza si chestiuni legate de grupuri…

- George Simion spune ca Diana Șoșoaca, „marea avocata”, a depus impotriva lui . E „o plangere de te doare minte, a scris-o cu picioarele”, precizeaza liderul AUR. „Nu am lovit-o nici cu palma nici cu pumnul, lucrul asta se poate vedea clar!”, mai spune Simion. Președintele AUR a mai afirmat ca nu regreta…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a participat luni, la deschiderea seminarului privind Uniunea Europeana si politica de extindere, cu titlul Necessary And (Im)Possible: What The Eu Really Thinks About Enlargement, eveniment organizat de think-tank-urile European Council for Foreign Relations…

- "Daca facem o comparație despre cum s-a comportat ca premier domnul Ciuca, cu onestiate - cred ca nu a facut diferențe la momentul respectiv intre cele doua partide - evident ca avem nemulțumiri. De multe ori vedem ca domnul Ciolacu incearca sa ia pe cont propriu guvernarea. Daca-mi permiteți o comparație,…