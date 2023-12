Dan Ciotoi, la Terapiei Intensivă. Ce s-a întâmplat cu artistul Dan Ciotoi, in varsta de 67 de ani, a fost internat și operat de urgența, dupa ce medicii i-ar fi descoperit o hernie. „Acum se simte mai bine. A avut niște complicații. A avut o hernie ombilicala. Ce rog frumos: eu nu am vrut sa fac subiect pentru pagini de Facebook din tatal meu și conținut pentru orice pagina. Am atat de multe mesaje de la necunoscuți, de la oameni care nu vrea decat sa-și creeze conținut și doar atat. Nu l-au cautat pe tata cat era in putere. Sunt atația oameni care ma suna sau scriu pe care nu-i cunosc, ba chiar au ajuns sa-mi spuna mie ca nu-i frumos ca țin secrete informațiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

