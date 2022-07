Guvernul a aprobat, vineri, un memorandum privind deschiderea a trei noi puncte de trecere la frontiera cu Ucraina, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului. Acestea vor fi in zonele Racovat – Diakivtsi, Vicovul de Sus – Krasnoilsk si Ulma – Rusca. „Tara noastra este extrem de implicata in a solutiona problemele cu care Ucraina se confrunta pe fondul agresiunii militare ruse si din perspectiva transportului, in special al cerealelor, dar si a altor categorii de marfuri catre zone care depind efectiv de rapiditatea si de consistenta acestor transporturi”, a precizat Dan Carbunaru, intr-o…