Stiri pe aceeasi tema

- Barna le cere sa faca parte toți trei din Guvern, in calitate de vicepremieri, iar pentru șefia Camerei Deputaților, USR PLUS il propune pe Catalin Drula. Iohannis se intalnește cu Orban. Incearca sa-l convinga sa renunțe la șefia Camerei Deputaților? „Un Guvern in care premierul va avea ca vicepremieri…

- Co-președintele USR-PLUS Dan Barna a vorbit marți, intr-o declarație scurta de presa, despre criza politica provocata de blocarea negocierilor partidelor de dreapta, propunand doua soluții.

- Dan Barna il propune pentru conducerea Camerei Deputailor pe liderul deputaților USR, Catalin Drula, exprimandu-și speranța ca astfel se poate depași blocajul in negocierile cu PNL pentru formarea coaliției de guvernare.„Ultimele zile ne-au aratat cat de ușor se poate aluneca in logica vechilor coaliții…

- Dan Barna, președintele USR, anunța ca renunța la pretenția de a fi președintele Camerei Deputaților, in schimbul funcției de vicepremier. USR PLUS il propune la șefia Camerei pe Catalin Drula, liderul de grup parlamentar al USR, informeaza biziday . Principalele declarații ale președintelui USR, Dan…

- Liderul deputatilor USR, Catalin Drula, este propus si sustinut de USR PLUS pentru sefia Camerei Deputatilor, a anuntat, marti, copresedintele aliantei, Dan Barna. ‘Se percepe ca suntem in situatia unui blocaj legat de alocarea functiilor pe partide sau, si mai fals, este chestiunea legata de ambitii…

- Dan Barna a transmis pe contul sau de Facebook o postare prin care propune ca soluție de ieșire din criza ca liderii PNL, USR-PLUS și UDMR sa aiba funcții in Guvern, respectiv sa fie vicepremieri. El renunța la solicitarea de a prelua șefia Camerei Deputaților. „Lucrurile treneaza ca se percepe ca…

- ​Cu negocierile blocate din cauza neînțelegerilor privind funcțiile de premier, președinte al Camerei Deputaților și președintele Senatului, Dan Barna propune ca soluție de ieșire din criza ca liderii PNL, USR-PLUS și UDMR sa aiba funcții în Guvern, respectiv sa fie vicepremieri. Astfel,…

- Liderul USR, Dan Barna, il propune pe Catalin Drula pentru șefia Camerei Deputaților. Anunțul a fost facut de liderul USR in urma cu puțin timp pentru a demonstra ca șefia Camerei Deputaților nu e o miza personala. https://www.stiripesurse.ro/scene-de-groaza-brancardierul-care-a-detubat-o-femeie-si-a-ucis-o-a-le-inat-in-fata-instantei_1549760.html…