- Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca „pentru PNL si PSD visul ar fi ca alianta USR PLUS sa devina irelevanta din punct de vedere electoral” si spune ca a constatat ca „cele mai importante obiective” pe care cei de la USR le-au agreat cu liberalii „nu se intampla”. Barna spune ca alegerea primarilor…

- Președintele USR, Dan Barna, i-a cerut, marți, premierului Ludovic Orban, ca urmatorul guvern sa aiba ca obiectiv alegerea primarilor in doua tururi. Barna a spus ca pentru USR-PLUS, perspectiva este clara: sa pice propunerea actuala și cea viitoare de Guvern și sa se ajunga, astfel, la anticipate,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca a convenit cu premierul desemnat, Ludovic Orban, ca, daca PSD va "forta" învestirea Cabinetului si nu se va ajunge la alegeri anticipate, principalul obiectiv al guvernului Orban II sa fie alegerea primarilor în doua tururi de…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca a convenit cu premierul desemnat, Ludovic Orban, ca, in cazul celui de-al doilea Guvern care va veni in Parlament, principalul obiectiv din program sa fie alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, astfel incat sa existe acest mandat din partea…

- Liderul USR Dan Barna a declarat, marti, dupa discutia de la Palatul Victoria, cu premierul Ludovic Orban, ca partidul sau sustine anticipatele si Ordonanta care largeste dreptul de vot romanilor, prin posibilitatea votarii pe liste suplimentare, daca nu se afla in circumscriptie. Dan Barna a declarat…

- Liderul USR Dan Barna a declarat, joi, ca decizia Guvernului de a-si angaja raspunderea pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi reprezinta inca un obiectiv major din acordul USR cu Guvernul. "Salut decizia Guvernului de a-si angaja raspunderea pentru revenirea la alegerea primarilor in…

- Ludovic Orban il refuza pe Dan Barna, liderul USR, care i-a cerut sa dea OUG sau sa iși angajeze raspunderea pe legea alegerii primarilor in doua tururi. Orban a detaliat, miercuri seara, la Digi 24, ca o Ordonanța de Urgența ar pica la CCR, iar singura varianta plauzibila este un vot in Camera Deputaților,…