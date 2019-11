Stiri pe aceeasi tema

- Eșecul de la alegerile prezidențiale produce tulburari serioase in interiorul USR. In cadrul unei ședințe care s-a lungit pana tarziu in noapte, mai mulți lideri ai USR au demisia lui Dan Barna și a apropiaților acestuia.Citește și: Dancila ia voturi de la USR și PMP. 14,5% din USR-iști l-au…

- Liderul Partidului Ciudadanos (liberal) Albert Rivera si-a anuntat demisia luni, la o zi dupa prabusirea formatiunii sale in alegerile legislative din Spania, in urma carora a obtinut zece mandate, fata de 57 in aprilie, relateaza AFP. Rivera si-a anuntat totodata demisia din postul de deputat.…

- Candidatul USR PLUS la alegerile prezidențiale, Dan Barna, care nu a reușit sa obțina un numar suficient de voturi pentru a intra in turul II al alegerilor prezidențiale, a anunțat ca nu intenționeazpa sa-și dea demisia de la conducerea formațiunii. „In acest moment, categoric nu. Imi asum responsabilitate…

- Dan Barna a declarat ca nu iși va da demisia din fruntea USR, in ciuda eșecului din primul tur al alegerilor prezidențiale, subliniind ca nu este un lider ”care renunța cand sa de greu”. Dan...

- Președintele USR, Dan Barna, considera ca ieșirea din criza politica nu este responsabilitatea USR, ci a președintelui Klaus Iohannis și a premierului desemnat, Ludovic Orban. ”Oricat se incearca construirea argumentului ca investirea guvernului sta in USR, nu este așa. Daca nu exista majoritate nu…

- Ziua și scandalul in USR. Dezvaluirile legate de trecutul controversat al președintelui USR, Dan Barna, au starnit o noua revolta in formațiunea politica. PSnews.ro a intrat in posesia unor mesaje de pe grupul de comunicare al USR, in care mai mulți membri ii reproșeaza lui Dan Barna, printre…

- Din spatele gratiilor, fostul mogul Sorin Ovidiu Vintu critica in termeni duri programul de 10 puncte lansat de Dan Barna, susținand ca este „un rahat și mai mare decat al PNL-ului”. Mai mult, Vintu susține ca indiferent de calitatea miniștrilor care vor alcatui noul guvern, fara o vizune clara econmica…

- Rennes - PSG 2-1 // Invinsa in finala Cupei de bretoni, PSG a recidivat, jucand confuz, stereotip (din nou fara Neymar) si cu o formula dezechilibrata. Solistul serii a fost Camavinga, un angolez de doar 16 ani si 9 luni. Cosmarul Rennes a lovit-o din nou pe campioana Frantei, de data asta in Ligue…