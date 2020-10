Stiri pe aceeasi tema

- Dan Alexa, manager general la ASU Politehnica de dupa jumatatea lunii august, a facut azi o evaluare a startului de sezon per total peste asteptari al alb-violetilor. „Chirurgul” a negat zvonurile aparute dupa primus esec stagional, 0-2 la Miercurea Ciuc, conform carora ar fi urmat sa-l inlocuiasca…

- Alb-violetii au suferit azi primul esec din editia 2020-21 a Ligii 2. ASU Politehnica a avut ocazii bune prin Sergiu Popovici, dar cei care au punctat au fost ciucanii. Gazda FK Csikszereda a avut un om forte in fata prin Andras Meszaros, care a speculat de doua ori in repriza secunda din interiorul…

- Dupa duelul din Banatul Montan, de la Resita, pe ASU Politehnica o asteapta un nou derby maine. Alb-violetii au un moral superior concitadinei Ripensia, dupa startul de campionat impiedicat al celei din urma, dar „principalul” gazdelor, Octavian Benga,se asteapta ca elevii amicului Cosmin Petruescu…

- ASU Politehnica nu si-a incheiat campania de achizitii desi a avut un start fericit de sezon. Alb-violetii au inregimentat un tanar care s-a antrenat deja sub comanda lui Octavian Benga. Rares Toader apartine de FCSB, e mijlocas polivalent si va evolua la Timisoara sub forma de imprumut pe parcursul…

- Dan Alexa a fost prezent azi in fata jurnalistilor din Timisoara pentru prima data din noua postura, cea de manager general la ASU Politehnica. „Chirurgul” a oferit detalii despre sponsorul cu care a sosit la echipa alb-violeta din B si a carui contributie va creste semnificativ bugetul salarial. “Este…

- Veste buna din tabara alb-violeta. Din aceasta dimineata antrenorul Octavian Benga poate miza pe toti elevii sai la antrenamente. Cei trei jucatori afectati de COVID-19 de la ASU Politehnica, Mario Contra, Raul Vidrasan si Bogdan Vasile, au primit rezultate negative dupa testarea efectuata luni. Mario…

- ASU Politehnica se pregateste in aceasta perioada cu un numar redus de jucatori dupa aparitia cazurilor de COVID-19 in lotul alb-violet. Astfel, la sedinta din aceasta dimineata doar 11 jucatori au fost sub comanda „principalului” Octavian Benga iar trei dintre acestia sunt pusti din propria pepiniera.…

- Suporterii alb-violetilor s-au temut degeaba in aceasta vara in privinta unei remanieri a lotului pregatit de Octavian Benga. Astazi, ASU Politehnica a ajuns la un acord si cu ultimul senior care putea parasi clubul fiind la final de contract. E vorba de Sergiu Popovici, care, la fel ca ceilalti jucatori…