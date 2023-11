Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii companiei aeriene Dan Air vor anunța miercuri, 1 noiembrie, ca nu sunt de acord cu o decizie a Aeroportului Internațional Brașov. Dan Air va organiza miercuri, 1 noiembrie, o conferința de presa in care va anunța incetarea operațiunilor de la Brașov și mutarea curselor pe aeroportul din Bacau.…

- Oficialii companiei aeriene Dan Air vor anunța miercuri, 1 noiembrie, ca nu este de acord cu o decizie a Aeroportului Internațional Brașov. Dan Air va organiza miercuri, 1 noiembrie, o conferința de presa in care va anunța incetarea operațiunilor de la Brașov și mutarea curselor pe aeroportul din Bacau.…

- „DAN AIR anunta incetarea operatiunilor de la Brasov si mutarea curselor pe aeroportul din Bacau”, transmite, marti, compania aeriana, anuntul fiind facut in contextul in care autoritatile din Brasov au anuntat ca amana extinderea orarului de functionare al aeroportului pentru luna ianuarie 2024. In…

- Jeleuri, prajituri, drajeuri și mai nou vape-uri. In aceasta forma ajungeau, la tineri, substanțele cu efect psihoactiv. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat ca polițiștii de la Combaterea Criminalitații Organizate – Iași, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T., au descins astazi, 19 septembrie, la…

- Situație tensionata in privința furnizarii apei calde și a caldurii in apartamentele din București conectate la rețeaua publica. Compania ELCEN, subordonata Ministerului Energiei, are o sarcina cruciala pana la data de 1 octombrie: achiziționarea gazului necesar pentru cele 4 Centrale Termoelectrice…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, ca, in iarna 2023 - 2024, preturile la energie vor fi plafonate asa cum s-a intamplat si in sezonul trecut. El l-a criticat pe Nicușor Dan pentru lipsa apei calde in București și a spus ca este inuman și degradant.

- Ministerul Apararii anunta ca va continua, pana pe 25 august, campania de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei in anul 2023. Astfel, arata sursa citata, sunt disponibile 2.187 de locuri…

- Compania aeriana HiSky a anunțat ca a pus la vanzare bilete de avion pe patru rute proprii cu conexiune pe Aeroportul Internațional ”Henri Coanda” (Otopeni) din București. Doua dintre aceste rute sunt operate de pe Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca spre Bruxelles (Belgia) și Malaga…