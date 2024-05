Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu Adrian Nastase. Cadrele filmate sunt dovada clara ca fostul Prim Ministru al Romaniei are grija de sanatatea și confortul lui, dar și al celor din jur.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania. Eugen Voicu demonstreaza ca o ținuta eleganta te va face intotdeauna sa ieși in evidența, astfel ca aparițiile lui sunt mereu la patru ace. A fost surprins alaturi de Adrian Nicolescu, administratorul…

- Bebe Ionescu, fostul socru al Elenei Basescu, filmat in ipostaze rare. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc faptul ca, deși tatal lui Bogdan Ionescu are milioane de euro in cont, ii plac activitațile de om de rand.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și reușesc sa surprinda imagini interesante cu acestea. In materialul de mai jos, Andrei Vlad demonstreaza ca este atent cu dieta sa și a mers doar in locuri cu ștaif sa manance.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania. Florinel Coman demonstreaza ca nu este atent doar la balonul de pe terenul de fotbal. Atacantul de la FCSB imparte totul cu soția sa, Ioana, iar imaginile o pot demonstra.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, reușesc mereu sa surprinda vedetele din Romania in cele mai interesante ipostaze. De data aceasta, Ciprian Marica a fost personajul principal in materialul de mai jos, fiind vazut cand se afla alaturi de familia sa. Fotbalistul a petrecut…

- Ovidiu Lipan Țandarica este mai tot timpul ocupat. Ei bine, paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat marele artist de la noi. Iata ipostaza in care a fost surprins, de aceasta data, cantarețul de catre paparazzii…

- Razvan Sava și soția lui fac ceva ce aproape niciun cuplu nu mai face in ziua de azi! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu fostul primar general interimar al Capitalei cu femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste.