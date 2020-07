Stiri pe aceeasi tema

- Se pregateste primul transfer major pe timp de pandemie. Sky Sports a anuntat ca Juventus e gata sa-i plateasca Barcelonei 80 de milioane de euro in schimbul lui Arthur. Brazilianul este vazut drept fotbalistul...

- Se pregateste primul transfer major pe timp de pandemie. Sky Sports a anuntat ca Juventus e gata sa-i plateasca Barcelonei 80 de milioane de euro in schimbul lui Arthur. Brazilianul este vazut drept fotbalistul in jurul caruia Juventus isi poate reconstrui linia de mijloc.Brazilianul are 23…

- Alocatiile pentru sustinerea familiei, platite in mai 2020, au totalizat 27,6 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 171,02 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In luna mai, erau inregistrati 161.416 de beneficiari…

- Directorul de imagine al CS U Craiova, Gica Craioveanu (52 de ani), n-are nimic impotriva ca și rivala locala FC U sa evolueze pe stadionul construit din bani publici. Disputa FC U - CS U pentru stadionul „Ion Oblemenco", posibila plecare a lui Valentin Mihaila la un club de „afara" și campania de transferuri…

- Cea mai inalta instanta de drept comun din Germania a condamnat luni producatorul auto Volkswagen sa ramburseze, partial, un client care a cumparat un automobil echipat cu un motor diesel trucat, o decizie care ar putea stabili un precedent pentru alte mii de cazuri care au aparut in urma scandalului…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat vineri, ca pentru somajul tehnic au fost facute plati in valoare de 2,4 miliarde de lei de care au beneficiat 1,5 milioane de angajati. Ea face apel la angajatori sa isi plateasca angajatii, reamintind ca au termen ca in trei zile de primirea sumelor,…

- Soțul senatoarei PNL Alina Gorghiu, Lucian Isar, e obligat de instanța sa plateasca 1.7 milioane de lei plus penalitați Bancii Comerciale Feroviare. Totul dupa ce Isar a facut o executare silita care a fost anulata de banca cu ajutorul instanței.Citește și: BREAKING - ALERTE METEO de cod GALBEN…

- Toate categoriile de personal sanitar pentru care exista riscul sa se infecteze cu Covid-19 vor primi 2.500 lei brut pe luna din fonduri europene.Toate categoriile de personal sanitar in cazul carora exista riscul sa se infecteze cu Covid-19, inclusiv asistentii medicali comunitari si personalul din…