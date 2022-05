Dalida, artista cu viața în pragul infernului Dalida este artista care a cunoscut un succes imens, intreaga Europa a idolatrizat-o, ea ajungand una dintre putinele artiste de pe continent care ea fost capabila sa interpreteze partituri aproape in orice limba. Succesul nu i-a adus fericirea: Dalida s-a sinucis in plin…succes al carierei sale artistice. Luna aceasta, pe 3 mai, s-au implinit 35 de ani de la moartea cantaretei si actritei de origine egipteana, o femeie superba, cu o cariera absolut exceptionala. Iolanda (Yolanda) Cristina Gigliotti, pe numele ei la nastere, Dalida a aparut pe lume la 17 ianuarie 1933, la Cairo, in Egipt, fiind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aflata intr-o situație financiara foarte dificila, ​Federatia Romana de Gimnastica a anunțat, vineri, ca nu are resurse suficiente pentru participarea la Campionatele Europene si Mondiale de gimnastica artistica din acest an, intreceri care reprezinta etape de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si secretarul de stat american Antony Blinken au convenit, marti, la Paris, sa continue sa faca presiuni asupra presedintelui rus Vladimir Putin in incercarea de a pune astfel capat razboiului din Ucraina, tranmsite AFP. Macron si Blinken ‘si-au reafirmat angajamentul…

- Cehii, alaturi de alți europeni, au ieșit in strada pentru Ucraina vineri seara. Aproximativ 40.000 de persoane au participat vineri la o demonstrație la Praga impotriva invaziei ruse a Ucrainei, ca parte a unei conferințe de pace transmise in direct, organizata simultan in mai multe orașe europene,…

- Dow Jones Industrial Average a crescut cu aproape 2%. S&P 500 cu 2,1%, in timp ce Nasdaq Composite a avansat cu 1,9%. Castigurile au inversat efectiv pierderile din sesiunea de marti. A fost crestere larga, cu aproape toate cele 30 de actiuni membre ale indicelui Dow in crestere. Actiunile Caterpillar…

- Miniștrii de Finanțe din statele Uniunii Europene au agreat, impreuna cu Comisia Europeana, principiile de acțiune in urma intervenției militare a Rusiei asupra Ucrainei, in cadrul unei sesiuni speciale privind consecințele economice și financiare ale acestei acțiuni. Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu,…

- Joi dupa-amiaza a avut loc ședința Biroului Politic interimar al PNL Argeș. ”In cadrul intrunirii Biroului, președintele interimar al PNL Argeș, Alina Gorghiu, a fost prezenta in regim online. Alina Gorghiu participa in acest moment la „Conferința privind politica externa și de securitate comuna și…

- Franta considera ca Vladimir Putin "nu mai onoreaza semnatura Rusiei", iar Ministerul de Externe de la Paris a decis, in contextul evolutiilor din criza Rusia-Ucraina, anularea discutiilor cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In Antichitate, mai precis in secolul al II-lea i.Hr., poeții greci Antipater din Sidon și Philon din Bizanț au realizat o listp a celor mai frumoase și mai impunatoare construcții ale acelor vremuri. Pentru constructorii lor, acestea au reprezentat o preamarire a religiei, mitologiei, artei si științei.…