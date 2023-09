Dakonis Imobiliar SRL va amenaja o parcare pe bulevardul 1 Mai din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Patru parcari sunt in curs de amenajare pe aleea Topolog din cartierul Inel ll, in zona blocurilor H9, H7, H6, C2 si F7. Patru parcari sunt in curs de amenajare pe aleea Topolog din cartierul Inel ll, in zona blocurilor H9, H7, H6, C2 si F7. Toate cele patru parcari sunt construite pe terenuri neamenajate…

- Documentatia a fost eliberata de Primaria Constanta pe 3 august 2023 Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de construire pentru Conpet SA care doreste sa investeasca in municipiul Constanta. Mai precis, firma a obtinut pe 3 august 2023 Autorizatia de Construire nr. 618, privind "Reabilitare sala…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul lui Dakonis Imobiliar SRL, prin Cociu Pasata.Mai precis APM Constanta a decis ca nu trebuie efectuata procedura de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:…

- Firma este infiintata in anul 2003, conform termene.ro Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru Tudors Captial Investments SRL, prin Tudorel Economu, ce vizeaza o investitie de pe bulevardul Mamaia din Constanta. Vorbim, asadar, de CU 1870 din data de 11 iulie 2023, prin care investitorul…

- Primaria Constanta a eliberat pentru Consiliul Judetean Constanta autorizatia de construire ce vizeaza reabilitarea Muzeului de Istorie si Arheologie Constanta. Prin AC 558 din data de 11 iulie 2023, entitatea amintita doreste reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, document…

- Documentatia este valabila 24 de luni si se doreste a fi amenajata parcarea pe aleea Arges, in vecinatatea blocului V3 Primaria Constanta a eliberat un Certificat de Urbanism cu privire la edificarea unei parcari supraetajate in municipiul Constanta. Vorbim de CU 1862 din data de 7 iulie 2023, certificate…

- Prin Cu 1818 din data de 29 iunie 2023, firma Mariachis Klab Rezidence doreste sa ridice un apart hotel cu regim de inaltime S P 2 3 4E Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru Aristotel Cazacu, prin firma sa Mariachis Klab Rezidence SRL. Prin Cu 1818 din data de 29 iunie 2023,…

- Documentatia este valabila 24 de luni Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de contruire pentru Kaufland Romania SCS, care doreste sa faca o investitie intr unul din hipermarketurile construite in municipiu. Mai precis, prin AC 519 din data de 22 iunie 2023, Aniela Piron a obtinut documentatia…