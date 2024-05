Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectiei Muncii, campania nationala pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind incheierea si executarea contractelor individuale de munca, precum si in privinta de securitatii si sanatatii in munca de catre angajatorii din domeniile intretinerii…

- Potrivit reprezentantilor Inspectiei Muncii, campania nationala pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind incheierea si executarea contractelor individuale de munca, precum si in privinta de securitatii si sanatatii in munca de catre angajatorii din domeniile intretinerii…

- Inspectorii ITM Hunedoara, au controlat angajatorii din domeniul fabricilor de paine și a produselor fainoase, din județ. In urma campaniei, au fost urmarite prevederile legale, in relațiile de munca angajat- angajator, fiind depistate mai multe nereguli in executarea contractelor individuale de…

- Ziua Mondiala a Aviației și a Cosmonauticii este sarbatorita pe 12 aprilie. Ce moment marcheaza in istoria zborului uman Ziua Mondiala a Aviației și a Cosmonauticii este sarbatorita pe 12 aprilie și marcheaza realizarile și contribuțiile semnificative ale aviației și ale calatoriilor spațiale la progresul…

- Ziua Internaționala a Fericirii, sarbatorita in fiecare an pe 20 martie. Top: Cele mai fericite țari din lume Ziua Internaționala a Fericirii este sarbatorita in fiecare an pe 20 martie. A fost instituita de Adunarea Generala a Națiunilor Unite in 2012, prin rezoluția sa 66/281, recunoscand fericirea…

- In urma cu noua ani, autoritațile din Fairbanks, al doilea cel mai mare oraș din Alaska, au fost alertați de apariția unui virus neobișnuit, care provoaca boli rare, relativ ușoare, dar care daca nu este tratat la timp poate fi fatal. Este vorba despre un nou virus rar inrudit cu cele care provoaca…

- In perioada 14-15 februarie 2024, Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) gazduiește, in calitate de coordonator, intalnirea de deschidere a proiectului Empowering Widening universities in the EUTOPIA-HEALTH consortium to foster academic excellence in Health, finanțat prin programul Orizont Europa al Comisiei…

- Cristian Bușoi susține ca pentru PNL sanatatea este o prioritate și este nevoie de investiții in infrastructura, mai ales din fonduri europene, de mai multa predictibilitate și de modernizarea legislației.Partidul Național Liberal, parte a Partidului Popular European a organizat, luni, la București,…