- Echipa engleza Tottenham Hotspur a invins sambata, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Burnley, in etapa a 37-a din Premier League. Radu Dragusin a intrat la londonezi in repriza secunda, noteaza news.ro.

- Antrenorul echipei Burnley, belgianul Vincent Kompany, a primit o suspendare de doua meciuri si o amenda pentru protestele contra arbitrilor in meciul cu Chelsea (2-2), disputat luna trecuta in Premier League, a informat Federatia engleza de fotbal (FA), potrivit Agerpres.

- Selectionerul Gareth Southgate este ingrijorat de posibilitatea ca jucatori din lotul nationalei de fotbal a Angliei pentru EURO 2024 sa faca deplasarea in Australia pentru meciuri amicale ale cluburilor din Premier League, inainte de startul turneului final din Germania, transmite DPA, potrivit Agerpres.…

- Tottenham Hotspur, echipa fundasului roman Radu Dragusin, a anuntat luni ca va disputa un meci amical in Australia, in compania formatiei Newcastle United, in cursul lunii mai, ocazie cu care antrenorul londonezilor, Ange Postecoglou, va reveni in tara sa natala, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Tottenham Hotspur a suferit un eșec usturator in Premier League, fiind invinsa cu scorul de 3-0 de Fulham, in etapa cu numarul 29. A fost primul meci ca titular al lui Radu Dragușin la noua sa echipa.

- Ange Postecoglou (58 de ani), managerul lui Tottenham, a anunțat ca echipa sa va mai transfera un fundaș central la sfarșitul acestui sezon, dupa ce menționase faptul ca Radu Dragușin (22 de ani) va fi titular in partida pe care Spurs o va juca sambata pe terenul lui Fulham, in Premier League. Postecoglou…

- Fundasul roman Radu Dragusin a fost rezerva nefolosita in meciul pierdut sambata pe teren propriu de Tottenham Hotspur, 1-2 cu Wolverhampton Wandererers, in etapa a 25-a a campionatului de fotbal al Angliei, potrivit Agerpres. Joao Gomes, cu primele sale goluri din acest sezon, a inscris in minutele…

- Tottenham a inceput un nou meci cu Radu Dragușin pe banca, in etapa #25 din Premier League, cu Wolves. Iar londonezii au incasat un gol in urma caruia nu au ințeles nimic. In minutul 42, Joao Gomes, mijlocașul lui Wolves, a sarit singur la cap și a trimis plasat, la colțul lung, fara șanse pentru Vicario.…