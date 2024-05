Calendar ortodox, 12 mai 2024. Iata ce sarbatoare este astazi In aceasta luna, in ziua a douasprezecea, pomenirea celui intre sfinti, parintele nostru Epifanie arhiepiscopul Salaminei Ciprului.Marele si minunatul Epifanie a fost din tara Feniciei, din tinutul Elefterapolei. Si fiind bine crescut in casa, dupa cum este obiceiul la oamenii saraci si plugari, el a stralucit cu fapta buna cea catre Dumnezeu si s a ridicat la inaltimea cea desavarsita a petrecerii celei binecredincioase. Caci parintii sai fiind evrei, au ramas in slujba si in umbra Legii si n a ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

