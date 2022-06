Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarii Ramona Strugariu, Dragoș Pislaru, Alin Mituța, Dragoș Tudorache și Dacian Cioloș au renunțat marți la calitatea de membri ai partidului Uniunea Salvați Romania, anunța aceștia intr-un comunicat de presa. Cei 5 inființeaza partidul RePER. „Din pacate, conducerea actuala a USR a indepartat…

- Fostul lider al USR Dacian Cioloș și europarlamentarii Ramona Strugariu, Dragoș Pislaru, Alin Mituța și Dragoș Tudorache și-au anunțat demisia din Uniunea Salvați Romania și inființarea unui nou partid politic – REPER – Reinnoim Proiectul European al Romaniei. Dacian Cioloș, Ramona Strugariu, Dragoș…

