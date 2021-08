Dacian Cioloș trece la amenințări: O să muriți cu noi de gât, cei care vă opuneți reformelor „Nu s-a schimbat suficient, suntem intr-o coaliție de 3 partide. Dupa ce trec aceste alegeri interne și congrese e clar ca nu mai avem niciun motiv sa mai stam, insa USR PLUS nu o sa se mulțumeasca cu firimituri, cu marunțișuri in aceasta coaliție. Sunt cateva obiective pe care trebuie sa le livram și cu gandul acesta am intrat și ramanem in coaliție”, a afirmat Cioloș, potrivit Mediafax.Acesta a mai afirmat ca dupa ce trec alegerile in USR PLUS formațiunea va avea validata o conducere care va veni cu un mandat și „o legitimitate noua” din partea membrilor și nu va mai putea sa accepte „lalaiala… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

