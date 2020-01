Dacian Cioloș face anunțul - Când s-ar putea face fuziunea dintre USR și PLUS Liderul PLUS Dacian Ciolos sustine ca fuziunea dintre USR-PUS trebuie sa aiba loc cat mai repede, adaugand ca tehnic vorbind aceasta nu se poate produce in mai putin de un an, pentru ca urmeaza doua randuri de alegeri. El a mai spus ca PLUS are aproape 18.000 de membri si atinge un tip de electorat pe care USR nu l-a atins, potrivit news.ro. "Mai repede de un an, din punct de vedere juridic, fuziunea nu avem cum sa o organizam, pentru ca urmeaza doua randuri de alegeri. Deci o putem face dupa parlamentare. Atentia noastra trebuie focalizata pe pregatirea acestor campanii, nu pe fuziune… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS Dacian Ciolos sustine ca fuziunea dintre USR-PUS trebuie sa aiba loc cat mai repede, adaugand ca tehnic vorbind aceasta nu se poate produce in mai putin de un an, pentru ca urmeaza doua randuri de alegeri. El a mai spus ca PLUS are aproape 18.000 de membri si atinge un tip de electorat…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca actualul guvern "nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta" pentru ca nu exista o majoritate in Parlament pentru acest lucru. El afirma ca i-a sugerat premierului Ludovic Orban sa vina cu propunerile de reforme in Parlament, iar daca nu exista…

- PMP va depune luni, in Parlament, o inițiativa legislativa care prevede ca numarul parlamentarilor care ii reprezinta pe cetațenii romani de peste hotare sa fie de minim 15 deputați și 5 senatori. Anunțul a fost facut de liderul PMP Eugen Tomac. “PMP va depune maine (luni, n.r.) o inițiativa legislativa…

- Fuziunea USR - PLUS se amana. "Vom avea vineri o intalnire a Birourilor reunite in care vom stabili pasii urmatori de continuare a aliantei si perspectivele cele mai utile, pentru ca miza sunt aceste alegeri al caror rezultat conteaza foarte mult", a afirmat Barna, intrebat la o conferinta de presa…

- Liderul USR Dan Barna afirma, dupa ce Dacian Ciolos a vorbit despre fuziunea USR - PLUS, ca USR a propus PLUS, iar el i-a propus lui Ciolos inca de la europarlamentare sa faca fuziunea celor doua partide, el exprimandu-si increderea ca vor trece peste speculatii de moment si se vor concentra pe temele…

- Liderul USR Dan Barna afirma, dupa ce Dacian Ciolos a vorbit despre fuziunea USR - PLUS, ca USR a propus PLUS, iar el i-a propus lui Ciolos inca de la europarlamentare sa faca fuziunea celor doua partide, el exprimandu-si increderea ca vor trece peste speculatii de moment si se vor concentra pe temele…

- Liderul USR Dan Barna afirma, dupa ce Dacian Ciolos a vorbit despre fuziunea USR - PLUS, ca USR a propus PLUS, iar el i-a propus lui Ciolos inca de la europarlamentare sa faca fuziunea celor doua partide, el exprimandu-si increderea ca vor trece peste speculatii de moment si se vor concentra pe temele…

- Ziarul Unirea ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019, turul 1| Oana Badea a votat pentru o Romanie normala! ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019, turul 1| Oana Badea a votat pentru o Romanie normala! Liderul PNL Aiud, doamna Oana Badea, primarul municipiului, a votat duminica ... ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019, turul 1| Oana…