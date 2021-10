Dacian Cioloș, desemnat prim-ministru după consultările de la Cotroceni Președintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea USR PLUS și a decis sa il desemneze pentru poziția de candidat la funcția de premier pe Dacian Cioloș. Va reamintim ca Biroul Național al USR a decis, in unanimitate, ca echipa de negociere sa ii prezinte președintelui Iohannis propunerea de prim-ministru in persoana lui Dacian Cioloș și un pachet […] Articolul Dacian Cioloș, desemnat prim-ministru dupa consultarile de la Cotroceni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- „Au avut loc consultari dupa ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzura. În toate discutiile am reiterat imporanta unor chestiuni care trebuie rezolvate indiferent de cine guverneaza. Este foarte imporant…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, la finalul consultarilor cu partidele parlamentare pentru solutionarea crizei politice, ca a decis ca Dacian Ciolos sa fie desemnat pentru postul de prim-ministru. ”Partidele au venit cu diferite abordari, propuneri, asa cum reprezentantii le-au prezentat…

- Biroul National al USR a decis, in unanimitate, ca echipa de negociere sa ii prezinte presedintelui Iohannis propunerea de prim-ministru in persoana lui Dacian Ciolos si un pachet de masuri care vor sta la baza programului de guvernare. USR merge, luni, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis…

- USR a decis, luni, in ședința Biroului Național ca formatiunea sa mearga cu propunerea Dacian Ciolos pentru functia de premier, la consultarile de la Palatul Cotroceni si cu mandatul de a forma cat mai rapid un guvern cu puteri depline, care sa gestioneze pandemia, explozia preturilor la energie si…

- Liderii USR au decis luni, în ședința Biroului Național sa mearga la consultarile de la Cotroceni, cu propunerea Dacian Cioloș - prim-ministru. Liderii USR își exprima astfel intenția de a ramâne la guvernare cu PNL dar fara Florin Cîțu premier. De asemenea în ședința BPN…

- Fostul ministru al Justitiei, Stelian Ion, dupa a carui demitere USR PLUS a iesit de la guvernare, afirma ca USR PLUS va merge la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis cu „ideea" de a reface coalitia cu PNL si UDMR, insa fara Florin Citu in fruntea Guvernului. „Florin Citu e cazul sa-si dea seama…

- Liberalii nu renunța la varianta Florin Cițu premier, astfel ca, la doar cateva zile dupa ce moțiunea de cenzura a PSD-ului a trecut cu 281 de voturi ”pentru”, ceea ce presupune demiterea Guvernului Cițu, PNL-ul a anunțat cu ce propunere vor merge la consultarile de la Cotroceni. Mai exact, liberalii…

- Liberalii nu iși schimba poziția politica nici dupa ce Guvernul Cițu a fost demis prin moțiune de cenzura. Liderii PNL s-au reunit joi seara intr-o ședința online a Biroului Executiv Național. Potrivit unor surse din partid, liberalii au decis ca la consultarile de luni, de la Cotroceni, sa…